Stichwort: Spagat

Der Spagat ist momentan in Mode. Martin Schulz wagt ihn als Kanzlerkandidat zwischen Kleinstadt-Bürgermeister und Europapolitiker, Theresa May ist zu Besuch bei Donald Trump und soll gleichzeitig mahnen und die USA als engen Partner für das nach dem Brexit einsame Großbritannien werben. Und Trump selbst befindet sich geradezu täglich im Konflikt zwischen präsidialem und eigenem Stil. Beim Spagat im eigentlichen Sinne geht es sportlich zu: Bei der Turnübung werden die Beine entweder beide zur Seite oder eines nach vorne, eines nach hinten abgespreizt. Das erfordert Flexibilität und Geschmeidigkeit. Das Wort Spagat stammt aus dem Italienischen - von "spaccata", die Grätsche. Bleibt also zu hoffen, dass die sportelnden Politiker die Akrobatik nicht allzu wörtlich nehmen. kess

Quelle: RP