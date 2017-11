später lesen Madrid Spanien will Haftbefehl gegen Puigdemont erlassen 2017-11-02T19:57+0100 2017-11-03T07:24+0100

Die spanische Justiz greift hart gegen die katalanischen Separatisten durch. Eine Richterin am spanischen Staatsgerichtshof in Madrid ordnete gestern Untersuchungshaft für neun von insgesamt 14 Kabinettsmitgliedern an, die wegen der katalanischen Unabhängigkeitspläne unter anderem der Rebellion bezichtigt werden. Am Abend wurden die sieben Männer und zwei Frauen nach der richterlichen Vernehmung in zwei Gefängnisse im Madrider Umland gebracht.