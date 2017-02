Stichwort: Spardruck

Wer Druck nicht aushalten kann, hat im öffentlichen Leben nichts zu suchen. Erwartungsdruck, Entscheidungsdruck, Zeitdruck - eine bedrohliche Kulisse tut sich auf für Menschen, die in Politik, Kultur oder Wirtschaft etwas bewegen wollen. Deutschlands umsatzstärkster Konzern VW fühlt sich seit der Diesel-Affäre unter enormem Spardruck. Das zwängt den Autobauer ein, will der doch lieber in zukunftsträchtige Modelle investieren. Aber wenn die Gewinne fehlen, wächst zunächst nur der Spardruck. So übrigens auch in der Politik, wenn alle Ressourcen erschöpft sind und die Steuereinnahmen nur spärlich fließen. Spardruck ist auch ein gutes Mittel, unnötige Ausgaben abzuwehren. Daraus darf aber kein Sparwahn entstehen. Denn sonst steht die Wiederwahl auf dem Spiel. kes

Quelle: RP