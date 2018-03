später lesen Berlin SPD-Fraktionsvize provoziert Abtreibungsgegner 2018-03-15T19:27+0100 2018-03-16T08:12+0100

Mit einem verächtlichen Tweet zum Werbeverbot für Abtreibungen hat die SPD-Abgeordnete Eva Högl Entrüstung beim politischen Gegner ausgelöst. Es sei ja "so schön einfach und billig" auf die SPD zu schimpfen, hieß es in einem über ihr Twitter-Konto verbreiteten Beitrag. "Wie wär's damit, mal die widerlichen "Lebensschützer*innen der Union in den Blick zu nehmen und zu kritisieren?" Kurz darauf war der Tweet gelöscht.