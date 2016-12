später lesen Berlin SPD-Führung soll am 10. Januar die K-Frage klären Teilen

Die SPD-Führung will am 10. Januar bei einem Treffen in der Nähe von Düsseldorf klären, wer Kanzlerkandidat der Partei werden soll. Das berichtet der "Tagesspiegel" unter Berufung auf SPD-Kreise. Teilnehmer der Zusammenkunft sollen demnach Parteichef Sigmar Gabriel, NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft, Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz und der scheidende EU-Parlamentspräsident Martin Schulz sowie mehrere Partei-Vize sein. Ein Sprecher wollte die Meldung am Abend weder bestätigen noch dementieren. Am 29. Januar soll sich eine Vorstandsklausur dann offiziell mit der Personalentscheidung befassen. Als mögliche Kandidaten gelten Gabriel, Schulz und Scholz.