SPD und Grüne in NRW wollen schärfer gegen terroristische Gefährder vorgehen. Das geht aus einem gemeinsamen Entschließungsantrag der beiden Landtagsfraktionen hervor, den sie heute ins Plenum des Landtages einbringen. Der Antrag, der unserer Redaktion vorab vorlag, wurde gestern in beiden Fraktionen jeweils einstimmig verabschiedet. Darin wird die rot-grüne Landesregierung in NRW aufgefordert, "sich auf Bundesebene für eine Erleichterung der Abschiebungshaft für Gefährder, von denen eine erhebliche Gefahr für die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland oder die Gefahr der Begehung terroristischer Straftaten ausgeht, einzusetzen".