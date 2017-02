später lesen Stichwort Spitzel 2017-02-17T19:13+0100 2017-02-18T10:51+0100

Türkische Imame in Deutschland sollen Landsleute bei der Regierung in Ankara angeschwärzt haben. Ein hässlicher Vorwurf, der mit ebenso hässlichen Worten ausgedrückt wird. Anschwärzen klingt schon nicht schön, Spitzel auch nicht. Schnüffler hält der Duden noch als Synonym bereit, ebenso Viper oder auch Zinker. Nimmt man alles nicht so gern und schon gar nicht oft in den Mund. Es gibt allerdings durchaus noch ein paar neutraler anmutende Umschreibungen: Vertrauensmann etwa oder Zuträger. Oder der schöne österreichische Konfident, der natürlich lateinischen Ursprungs ist, ebenso wie der nicht so schmeichelnde Denunziant. Eine Menge unterschiedlicher Bezeichnungen für ein und denselben Vorgang. Scheint so, als würde jemanden zu verraten, öfter vorkommen. bew