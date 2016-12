Nach dem Ausbruch der Geflügelpest in einem Putenmastbetrieb im Kreis Soest weitet Nordrhein-Westfalen jetzt die Stallpflicht auf das ganze Land aus. Das Verbraucherschutzministerium begründete die Entscheidung mit der Seuchenentwicklung in der Wildpopulation.

Die Stallpflicht gilt für Legehennen, Masthühner, Puten, Enten, Gänse und anderes Geflügel. Betroffen sind sowohl herkömmliche und Bio-Betriebe als auch private Halter von Hausgeflügel. In Einzelfällen können die Kreise und kreisfreien Städte Ausnahmegenehmigungen erteilen. In einer Putenmastanlage im Kreis Soest waren am Wochenende mehr als 21.000 Tiere getötet worden, weil in einem der Ställe das Vogelgrippevirus H5N8 grassiert.

(dpa)