Stichwort: Steigbügelhalter

Jemand, der einem anderen beim Aufstieg hilft, gilt eigentlich als positive Erscheinung. Nicht jedoch am Politischen Aschermittwoch, dem Tag der traditionell knackigen Phrasen. Zu den beliebtesten gehört der Steigbügelhalter, besonders bei der CSU. Schon 2008 sagte der damalige bayerische Ministerpräsident Günther Beckstein, die SPD betätige sich durch ihren Linkskurs als "Steigbügelhalter des Kommunismus" - den gleichen Vorwurf machte jetzt Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) der SPD und den Grünen.

Ursprünglich kommt der Begriff aus dem Reitsport. Dort ist der Steigbügelhalter aber keine Person, die beim Aufstieg in den Sattel hilft, sondern ein mit Leder besetzter Karabiner. Vielleicht wäre in Sachen Metaphorik also nicht nur mehr Abwechslung, sondern auch mehr Sattelfestigkeit angebracht? kess

Quelle: RP