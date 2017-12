später lesen Berlin Steinmeier ruft zu Vertrauen in den Staat auf 2017-12-26T19:41+0100 2017-12-27T08:28+0100

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Menschen in Deutschland zu Vertrauen in den Staat aufgerufen. Angesichts der Rekorddauer bis zur Bildung einer neuen Bundesregierung sagte er in seiner Weihnachtsansprache: "Ich versichere Ihnen: Der Staat handelt nach den Regeln, die unsere Verfassung für eine Situation wie diese ausdrücklich vorsieht, auch wenn solche Regeln in den letzten Jahrzehnten nie gebraucht wurden. Wir können Vertrauen haben." Anfang Januar starten Union und SPD ihre Sondierungen. "Wir leben in einer Zeit, die uns beständig mit Unerwartetem konfrontiert", sagte Steinmeier.