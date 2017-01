später lesen Weert Straffällige Nordafrikaner aus Holland nach Deutschland Teilen

26 kriminelle Asylbewerber sollen nach dem Willen der kleinen Gemeinde Weert bei Roermond nach Deutschland abgeschoben werden - in Übereinstimmung mit EU-Recht. Die jungen Nordafrikaner hatten in den vergangenen Wochen in Weert mit mehreren Delikten für Aufsehen gesorgt: Sie bespuckten eine Frau auf einem Bahnsteig, bestahlen Passanten und lieferten sich Prügeleien. Weerts Bürgermeister Jos Heijmans stellte die Flüchtlinge über Weihnachten und Neujahr unter Hausarrest. Ihre Asylunterkunft durften sie täglich nur für eine Stunde verlassen. Der Hausarrest galt bis zum 2. Januar.

Philipp Jacobs Politikredakteur

