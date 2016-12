später lesen Berlin Studie: Gaskunden in NRW wurden am wenigsten entlastet Teilen

Die Gasversorger haben ihre Kostensenkungen bei der Gasbeschaffung 2015 und 2016 zum großen Teil an die privaten Verbraucher weiter gegeben. Das geht aus einer Studie im Auftrag der Grünen-Bundestagsfraktion hervor. Allerdings gibt es immer noch erheblichen Nachholbedarf bei den Entlastungen für Verbraucher, weil die Importpreise bereits seit 2012 deutlich gesunken sind. Zudem fallen die Entlastungen für private Haushalte regional sehr unterschiedlich aus. In Nordrhein-Westfalen profitierten die Haushalte deutlich weniger als in allen anderen Bundesländern, so die Studie. Ein Musterhaushalt mit 20.000 Kilowattstunden Jahresverbrauch hätte in NRW 2015 und 2016 um insgesamt 64 Euro stärker entlastet werden müssen.

