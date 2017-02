später lesen Stichwort Sündenbock 2017-02-23T19:20+0100 2017-02-24T09:34+0100

Sündenböcke sind Klassiker unseres Metaphernschatzes. In den vergangenen Tagen wurde unter anderem spekuliert, Mesut Özil (für die Arsenal-Niederlage in München), Trumps Stabschef Reince Priebus (für den chaotischen Start der Regierung) und die illegalen Einwanderer in den USA (für die Probleme des Landes) müssten nun als Sündenböcke herhalten. Der Original-Sündenbock war ein Tier, dem das Volk Israel symbolisch durch den Hohepriester seine Sünden auflud und das dann am Versöhnungsfest Jom Kippur in die Wüste gejagt wurde. Donald Trumps neueste Pläne, illegal Eingereiste massenhaft aus dem Land und damit meist zurück ins dürre Mexiko zu schaffen, erinnern in der Tat fatal an den biblischen Sündenbock. Sie sind allerdings das genaue Gegenteil von Versöhnung. fvo