Persönlich: Susanne Eisenmann . . . ist neue Chefin der Kultusminister

In der als träge und angestaubt geltenden Kultusministerkonferenz (KMK) könnte es bald ungewohnten Wirbel geben. Zumindest lässt das der wenig schmeichelhafte Spitzname von Baden-Württembergs Kultusministerin Susanne Eisenmann erahnen, die zum Jahreswechsel den Vorsitz des Gremiums übernommen hat: Kritiker nennen die CDU-Politikerin nur "Rambo". Von Jan Drebes

Im Ländle eilt Eisenmann der Ruf einer durchsetzungsstarken, keineswegs konfliktscheuen Frau voraus. Bis zum Wechsel in die Landesregierung vor acht Monaten übte sie das Amt der Schulbürgermeisterin Stuttgarts aus, sprach sich etwa entgegen der Ideologie ihrer konservativen Parteifreunde für Ganztags- und Gemeinschaftsschulen aus - ein bis dahin nur von SPD und Grünen vorangetriebenes Projekt. Eisenmann eckte an, wusste sich aber mit politischer Raffinesse häufig durchzusetzen.

Das dafür nötige Handwerk lernte sie als Büroleiterin des einstigen CDU-Fraktionschefs im Landtag und späteren Ministerpräsidenten Günther Oettinger. 14 Jahre lang, von 1991 bis 2005, war sie dessen rechte Hand, ist mit seinem früheren Sprecher Christoph Dahl verheiratet. Eisenmann erlebte Regierungshandeln hautnah mit und war als Intimus des Oettinger-Lagers stets geprägt von schwarz-grünem Denken.

Dass sie nun unter einem grünen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann eisern für die eigene Sache kämpfen wird, stellte sie gleich bei den Verhandlungen zum Landesetat 2017 klar. Um mehr Geld für ihr Ressort zu bekommen, erklärte sie öffentlich, den Ausbau der Ganztagsschule und der Inklusion im kommenden Schuljahr auf Eis legen zu wollen, weil Lehrerstellen fehlten. Die Grünen heulten auf, Eisenmann bekam ihr Geld, Kretschmann tobte und machte im Kabinett klar, dass sich so ein Vorgehen nicht wiederholen dürfe. Als KMK-Chefin will Eisenmann nun einen Schwerpunkt auf die berufliche Bildung in Deutschland legen.

