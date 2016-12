später lesen Moskau/Damaskus Russland verkündet Waffenstillstand in Syrien Teilen

Im Syrien-Krieg haben Russland und die Türkei eine landesweite Waffenruhe zwischen Regierung und Opposition ausgehandelt. Der russische Präsident Wladimir Putin verkündete in Moskau die Einigung. Moskau und Ankara sollen als Garantiemächte fungieren. Putin würdigte auch die Unterstützung des Irans bei der Einigung. Die Waffenruhe sollte um Mitternacht beginnen; islamistische Milizen wie der IS und der Al-Kaida-Ableger Dschabhat Fatah al Scham sollen ausgenommen sein. Die Vereinbarung umfasse auch nicht die Kurdenmiliz YPG, teilte die Freie Syrische Armee mit. Die Waffenruhe könnte Grundlage für Gespräche sein, bei denen die Türkei und Russland zwischen Opposition und Regime vermitteln wollen. In dem Krieg sind seit 2011 etwa 500.000 Menschen getötet worden.