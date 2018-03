später lesen Marl/Essen Tafel in Marl nimmt keine jungen Männer mehr auf 2018-03-01T19:11+0100 2018-03-02T10:16+0100

Nach der Debatte um den Aufnahmestopp für Ausländer an der Essener Tafel ist eine Einschränkung an einer weiteren Tafel bekannt geworden: In Marl werden seit einem halben Jahr keine alleinstehenden jungen Männer mehr aufgenommen, wie die Tafel-Vorsitzende Renate Kampe bestätigte. Die Regelung gelte für Deutsche und Ausländer. Familien oder Alleinerziehende mit Kindern und Rentner könnten weiterhin unabhängig von ihrer Nationalität kommen.