Stichwort: Tagesordnung

Eine Tagesordnung, neuerdings oft Agenda genannt, ist nützlich, weil sie Beratungen strukturiert. Tagesordnungen kann man ändern; man sollte aber nicht glauben, dass damit die Probleme verschwinden, die man von der Tagesordnung nimmt. Dieser Meinung scheint allerdings Israels stramm rechter Erziehungsminister Naftali Bennett zu sein. "Am 20. Januar nehmen wir Palästina von der Tagesordnung", sagte er dem Portal Ynet. Am 20. Januar wird Donald Trump als US-Präsident vereidigt. Und der hat schon angekündigt, unter ihm werde es keine US-Kritik am israelischen Siedlungsbau im Westjordanland mehr geben wie derzeit. Die Politik der USA sei derzeit "völlig losgelöst von der Realität", sagte Bennett auch. Wenn man mit dem Finger auf andere zeigt, zeigen bekanntlich immer drei Finger zurück. fvo

Quelle: RP