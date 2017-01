Stichwort: Talfahrt

Wenn von einer Talfahrt die Rede ist, geht es heutzutage nur noch selten um Lastwagen auf Alpenpässen oder um Lastkähne, die flussabwärts fahren, was man ebenfalls als Talfahrt bezeichnet. Nein, meist geht es um Preise, Börsennotierungen oder die Beliebtheitswerte von Politikern. So hat die britische Premierministerin Theresa May vor ihrer für heute erwarteten Rede zum Brexit mit einigen Anspielungen dafür gesorgt, dass der Kurs des Pfunds kräftig auf Talfahrt ging. Und der designierte US-Präsident Donald Trump ließ mit Drohungen gegen Auto- und Pharmakonzerne deren Börsenwerte talwärts sausen. Nun könnte man meinen, das Gegenstück zur Talfahrt sei die Bergfahrt. Das stimmt zwar, aber weil es viele Leute nach einer Talfahrt sehr eilig haben, nehmen sie lieber den Höhenflug. bee

Quelle: RP