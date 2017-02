später lesen Berlin Tausende rutschen jedes Jahr in die "Krankengeldfalle" Teilen

Twittern





2017-02-12T20:32+0100 2017-02-13T10:34+0100

In Deutschland rutschen laut Patientenschützern jedes Jahr tausende Menschen durch das soziale Sicherungsnetz, weil sie in die sogenannte "Krankengeldfalle" tappen. Im vergangenen Jahr suchten bei der Unabhängigen Patientenberatung Deutschlands (UPD) etwa zehntausend Menschen Rat zum Thema Krankengeld. "Ein ganz erheblicher Anteil von ihnen" habe sich wegen einer Lücke in ihrer Krankschreibung beraten lassen - die dazu führe, dass die Betroffenen vor dem finanziellen Ruin stünden, sagte Heike Morris, Leiterin der UPD, der "Welt am Sonntag".