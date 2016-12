Kurz nach 20 Uhr am Montagabend rast ein Lkw in die festlich geschmückten Buden auf dem Breitscheidplatz in Berlin. Die Tat hinterlässt Entsetzen, Schock und Trauer. Eindrücke aus einer tief getroffenen Stadt. Von Jd / May-

Am Morgen danach ist es auffallend ruhig. Menschen gehen zur Arbeit, andere trinken an einem Bäckerstand einen Kaffee. Die Absperrungen der Polizei rund um den Berliner Breitscheidplatz beschränken sich auf den direkt betroffenen Bereich des Weihnachtsmarkts. Alle anderen Gänge sind für Passanten geöffnet, die Buden hingegen bleiben wie auf allen anderen Märkten Berlins geschlossen. Eine Sichtachse auf die Schneise der Zerstörung ist um diese Uhrzeit noch frei. Sie lässt erahnen, mit welcher Wucht der Sattelschlepper in etwa 100 Meter Entfernung in die Bretterbuden krachte. Zwölf Menschen sind hier gestorben.

Ein Seelsorger mit lilafarbener Warnweste überquert den Breitscheidplatz, er geht hinüber zur Gedächtniskirche. Dort hält sich Axel Kaiser an einem Absperrgitter der Polizei fest. Etwa 20 Meter dahinter steht seine geräumige Weihnachtsmarkthütte, in der sich am Montagabend 120 Menschen zur Weihnachtsfeier getroffen hatten. Direkt daneben, wenige Steinstufen tiefer, raste der Lkw durch die Menge. "Ich habe einen Knall gehört und dachte erst an eine explodierte Gasflasche", sagt Kaiser. Er wirkt gefasst, spricht leise. Seit 23 Jahren mietet er den Stellplatz. "Aber dann schaute ich nach unten und sah, dass die Bude einer Freundin einfach nicht mehr da war. Sie hatte frei, aber ihre Mitarbeiterin krabbelte aus den Trümmern heraus", sagt der 61-Jährige.

Am Montagabend trinken die Menschen fröhlich Glühwein, als das Grauen über sie hereinbricht. Gegen 20 Uhr rast der dunkle Lastwagen über den Bürgersteig, direkt in den Markt hinein. Auf einer Strecke von 50 bis 80 Metern werden Menschen überrollt, Buden eingedrückt, Marktstände zerstört. Überall liegt zerfetzte Weihnachtsdekoration zwischen den Trümmern.

In den ersten Momenten herrscht Verwirrung. "Vorsicht, er hat eine Waffe", habe jemand gerufen, berichtet der "Südkurier" unter Berufung auf einen Augenzeugen - offenbar war das als Warnung vor dem Lkw-Fahrer gemeint. Frauen hätten zu weinen begonnen, ein Mann sei in Ohnmacht gefallen. Von anderer Seite sei die Warnung "Bombe, Bombe" gekommen. Dazu passt, dass mehrere Zeugen von einem lauten Knall berichten. Auch die Engländerin Emma Rushton hört ihn - sie erzählt dem US-Sender CNN: "Zu unserer linken Seite sahen wir, dass Weihnachtsbeleuchtung heruntergerissen wurde." In diesem Moment habe sie auch schon den Lastwagen gesehen, der durch die Menschenmenge raste.

Dass es sich um eine vorsätzliche Tat handelt, ist auch einem älteren Passanten sofort klar, der sieht, wie die Lichter des Lasters ausgeschaltet werden, als der sich dem Weihnachtsmarkt näherte. "Dann hörte ich diesen lauten Knall und hysterische Schreie."

Unmittelbar nach dem Anschlag, sagt ein Passant dem "Stern", habe dagegen "gespenstische Stille" geherrscht, bevor die Rettungskräfte eintrafen. Die Menschen hätten mit versteinerten Gesichtern "wie Zombies" dagestanden.

Auf Videos ist zu sehen, wie Menschen auf dem Boden liegen, andere Besucher verstört umherirren oder per Handy versuchen, Angehörige zu benachrichtigen. Wenig später ist ein Großaufgebot von Polizei und Krankenwagen am Tatort. Immer wieder tragen Sanitäter mit Infusionsflaschen Schwerverletzte in die Rettungswagen. Andere Opfer werden in einem weißen Zelt nahe der Gedächtniskirche behandelt.

"Der Lkw ist hier mit großer Geschwindigkeit durchgefahren", erzählt eine Mitarbeiterin des Weihnachtsmarkts der "Berliner Zeitung". "Die Leute rannten weg und sind zu Boden gestürzt. Ich habe noch einen Schwerverletzten unter dem Lkw hervorgezogen", sagt die schockierte Frau. "Dann habe ich sie gesehen: die Toten und Schwerverletzten, die in ihrem Blut lagen."

Auch Havel, ein Syrer aus Aleppo, der in Brandenburg lebt und nach eigenen Angaben beim Roten Halbmond gearbeitet hat, leistet Erste Hilfe. "Es war schrecklich", sagt er. Rund zwei Dutzend Menschen hätten auf dem Boden gelegen, viele mit Kopfverletzungen.

Am Rand des Weihnachtsmarkts steht eine türkische Ärztin, sie trägt noch medizinische Handschuhe. Sie habe eine Stunde lang geholfen und versucht, Opfer zu reanimieren, sagt sie. Ein Mensch sei trotzdem gestorben. Außerdem habe sie mehrere abgetrennte Gliedmaßen gesehen.

Schnell kommen Fragen auf, wie das passieren konnte. "Es wirkte so wie in Nizza", sagt der Augenzeuge Mike Fox, ein Tourist aus Birmingham in England. Dort war am 14. Juli ein Mann mit einem Lastwagen über die Strandpromenade gerast und hatte 86 Menschen getötet, die sich zum französischen Nationalfeiertag versammelt hatten. "Deshalb gibt es in Birmingham Barrieren, die so etwas verhindern sollen", sagt Fox. "Hier war ich auf verschiedenen Märkten und habe solche Barrieren nirgends gesehen."

Nach dem Anschlag tun viele Menschen ihre Betroffenheit in den sozialen Medien kund. An diesem Tag ist jeder ein Berliner - Schriftzüge des entsprechenden Kennedy-Zitats verbreiten sich bei Facebook und Twitter. Unter dem Hashtag "Berlin Attack" oder schlicht "Berlin" schreiben Menschen, wie be- und getroffen sie sich fühlen. "Pray For Berlin" ist ein weiterer vielgenutzter Hashtag: "Betet für Berlin". Andere Nutzer berichten vom Widerstandsgeist, der sich in ihnen breitmache: "Ich möchte nicht allein, traurig und verängstigt zu Hause sitzen", schreibt eine Nutzerin. Eine andere kommentiert: "Hoffentlich lebt die Familie noch, von denen ich gestern den Glühwein gekauft habe."

Noch am Abend postet der SPD-Lokalpolitiker Matthias Traub einen Eintrag bei Facebook und Twitter: Er sei gerade mit dem Taxi nach Hause gefahren. Der Fahrer sei vor 27 Jahren aus der Türkei nach Berlin gekommen. "Seine Tochter wollte heute mit ihm zum Breitscheidplatz, hat aber darauf verzichtet, weil sie noch Schularbeiten zu erledigen hatte." Der Fahrer habe ihm gesagt, er bete dafür, dass die Tat kein Anschlag sei, keinen religiösen Hintergrund habe. "Und er hat mir gesagt, dass er Angst hat, vor morgen." Sein Beitrag wird bis zum Abend fast 600 Mal geteilt.

Mehr als 200 Mal verbreitet wird aber auch der Beitrag des Österreichers Martin Sellner, der nach eigenen Angaben "Co-Leiter der Identitären Bewegung" ist. Die rechtsradikale Gruppierung wird vom Verfassungsschutz beobachtet. Sellner postet ein Bild, das die Kanzlerin mit Blut an den Händen zeigt, dazu einen Satz: "Merkel, wir wissen, was du letzten Sommer getan hast."

Am Morgen steht der demolierte Sattelschlepper verkantet da. Die Windschutzscheibe ist zerstört, die Frontpartie verbeult. Die blinkenden Leuchten des Abschleppwagens mischen sich mit der bunten Weihnachtsbeleuchtung. Gegen 9.30 Uhr wird die Zugmaschine zur weiteren Spurensicherung abgeschleppt, eine knappe Stunde später auch der Anhänger; Polizeifahrzeuge begleiten das Gespann. Seine Plane haben die Polizisten an der linken Seite noch am Montagabend aufgeschlitzt, um einen Blick ins Innere zu werfen. Auf der rechten vorderen Seite klafft ein Loch, das wahrscheinlich Trümmerteile von Weihnachtsmarktbuden in die Plane rissen.

Viele Menschen, die zur Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche kommen, müssen das Erlebte erst verarbeiten. Immer wieder fangen Leute in der Kirche an zu weinen. Die Kirche mit dem zerstörten Turm ist ein Friedenssymbol, ein Mahnmal gegen Krieg. Nun ist ihr Vorplatz zum Tatort geworden.

Die Menschen legen draußen vor der Kirche Blumen ab oder stellen Grablampen auf; drinnen sitzen sie in dem modernen Bau mit den blau verglasten Waben. Am Altar entzünden Trauernde Kerzen, zwei Kondolenzbücher liegen aus. Am späten Vormittag stehen Menschen bis zum Eingang Schlange, um ihrer Anteilnahme und ihren Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Auf Schildern, die an einem Mast über Blumen und Kerzen hängen, steht "Das Herz Berlins getroffen" und "Warum?".

Am Nachmittag besucht die Bundeskanzlerin den Tatort. Angela Merkel legt gemeinsam mit Bundesinnenminister Thomas de Maizière, Außenminister Frank-Walter Steinmeier und Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller weiße Rosen nieder. Danach gehen die Politiker auf dem Areal des geschlossenen Marktes weiter und sprechen mit Polizisten.

Auch die 59-jährige Iranerin Mina ist gekommen. Seit 40 Jahren lebt sie mit ihrer Familie in Berlin, sie trägt schon immer Kopftuch, heute will sie ein Zeichen für religiöse Verständigung setzen – und gegen islamistischen Terror. Das seien aus ihrer Sicht keine Menschen, die so etwas machen, sagt sie. Dabei ist über den Täter oder dessen Motive zu diesem Zeitpunkt noch nichts klar. "Egal ob Christen, Juden oder Muslime: Wir müssen in so einer Zeit zusammenhalten, statt uns von religiösen Fanatikern oder wahnsinnigen Politikern aufstacheln zu lassen." Hinter ihr läuft ein Mann vorbei und steuert auf den Eingang der Kirche zu. Dabei zischt er halblaut: "Alle Asylbewerber sollten rausgeschmissen werden." Mina ignoriert das.

An mehreren Stellen rund um die Gedächtniskirche und den Tatort haben sich jetzt Menschen versammelt. Kamerateams sind überall; über der Unglücksstelle kreist eine Drohne der Polizei. Immer noch patrouillieren Beamte mit Maschinenpistolen zwischen den Passanten und den verwaisten Buden.

Eine 68-jährige Wahlberlinerin kommt aus der Kirche, sie wohnt in der Nachbarschaft zum Ku'damm. Noch am Samstag sei sie mit ihrer Familie auf dem Weihnachtsmarkt gewesen. "Ich wünsche mir, dass sich diese Stadt nicht ändert oder einschüchtern lässt. Berlin war immer eine Weltstadt, das muss so bleiben", sagt sie.

Rund 800 Menschen versammeln sich am Abend in der Gedächtniskirche zum Gottesdienst. Gesungen wird Paul Gerhardts Adventslied "Wie soll ich dich empfangen", aber auch der Passionschoral "O Haupt voll Blut und Wunden". "Es ist Nacht in Berlin", sagt Erzbischof Heiner Koch. "Ihr seid nicht alleine in eurer Trauer!", ruft der evangelische Berliner Bischof Markus Dröge den Opfern zu.

Um 18.31 Uhr sendet das politische und religiöse Deutschland eine Botschaft in die Welt: Christen, Juden und Muslime fassen sich in der Gedächtniskirche an den Händen und gedenken der Toten von Berlin mit einer Schweigeminute.

