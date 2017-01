später lesen Berlin Terroristen kauften Tausende Sim-Karten der Telekom Teilen

Die Deutsche Telekom will gegen den Missbrauch im Voraus bezahlter Sim-Karten für Handys vorgehen. Bisher gelten je nach Land in der Europäischen Union ganz unterschiedliche Regeln für diese Prepaid-Karten. Die Telekom fordert, dass EU-weit strenge Regeln gelten. "Immer mehr Länder führen schon eine Registrierungspflicht mit Identitätskontrolle ein. Sinnvoll wäre es, wenn dies in der EU einheitlich geschieht", sagte ein Sprecher der Telekom "Spiegel Online".