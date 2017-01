später lesen Thema Sicherheit läuft aus dem Ruder Teilen

2017-01-23T19:42+0100

Die zwölf Terror-Toten von Berlin sind zwölf Anklagen gegen die Politik: Über einen Monat nach dem Attentat hat bislang weder in Berlin noch in Düsseldorf auch nur ein Politiker persönliche Fehler eingestanden - obwohl ein halbes Dutzend Sicherheitsbehörden monatelang intensiv vor Anis Amri gewarnt hatte. Das wühlt die Menschen auf. Was wiederum dazu führt, dass gerade sämtliche Parteien das Thema durchemotionalisieren - die innere Sicherheit wird wohl das überragende Thema der Landtagswahl. Von Thomas Reisener