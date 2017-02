später lesen Kiew Tote bei schweren Kämpfen in der Ostukraine Teilen

Twittern





2017-02-03T20:47+0100 2017-02-04T10:36+0100

Trotz eskalierender Gewalt zwischen prorussischen Separatisten und Regierungstruppen in der Ostukraine will die Führung in Kiew nicht das Kriegsrecht verhängen. "Das steht zum jetzigen Zeitpunkt nicht zur Diskussion", sagte der stellvertretender Chef der Präsidialamtes, Konstantin Jelissejew.