Moskau: Trauer in Russland nach Flugzeugabsturz mit 92 Toten

Im Schwarzen Meer sind gestern die ersten Trümmer des russischen Militärflugzeugs gefunden worden, das am Sonntagmorgen auf dem Weg zu russischen Soldaten in Syrien kurz nach dem Start in Sotschi ins Schwarze Meer gestürzt war. An Bord der Maschine vom Typ Tupolew Tu-154 waren Mitglieder des weltbekannten Alexandrow-Militärchores sowie die für ihre wohltätige Arbeit bekannte russische Ärztin Jelisaweta Glinka und mehrere Journalisten. Die Musiker sollten für russische Soldaten in Syrien ein Neujahrskonzert geben. Bei dem Absturz kamen vermutlich alle 92 Insassen ums Leben.