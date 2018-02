später lesen Damaskus Trotz UN-Resolution gehen Kämpfe in Ost-Ghuta weiter 2018-02-25T19:42+0100 2018-02-26T08:27+0100

Trotz der Forderung des UN-Sicherheitsrats nach einer Waffenruhe in Syrien gehen die Kämpfe in dem zerrissenen Land weiter. Die syrische Regierung setzte ihre Angriffe auf die heftig umkämpfte Region Ost-Ghuta in vermindertem Umfang fort - mindestens sieben Zivilisten starben durch Luftangriffe und Artilleriebeschuss.