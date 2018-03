später lesen Washington Trump droht mit Todesstrafe für schweren Drogenhandel 2018-03-19T19:02+0100 2018-03-20T08:32+0100

Angesichts einer grassierenden Drogenepidemie in den USA will Präsident Donald Trump gegen Großdealer auch die Todesstrafe verhängen lassen. "Mein Justizministerium wird so viel härtere Strafen für Dealer entwickeln", sagte Trump bei der Vorlage eines Anti-Drogenprogramms seiner Regierung in Manchester im Bundesstaat New Hampshire. Für Großdealer werde es die Todesstrafe sein, fügte er hinzu. "Wenn wir die Drogendealer nicht hart anfassen, machen wir etwas falsch", sagte Trump.