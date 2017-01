später lesen New York Trump kritisiert Medien wegen Russland-Berichten Teilen

Twittern







Der designierte US-Präsident Donald Trump hat auf der ersten Pressekonferenz seit seinem Wahlsieg Berichte über eine angebliche russische Geheimakte mit kompromittierendem Material dementiert. Es handle sich um Falschmeldungen. "Das ist nicht passiert", sagte Trump gestern in New York vor etwa 250 Journalisten. Gleichzeitig warf Trump den US-Geheimdiensten vor, sie hätten "Informationen, die sich als so falsch und fingiert herausstellten", in die Öffentlichkeit gelangen lassen. Das sei eine Schande. "Das ist etwas, was Nazi-Deutschland getan hätte." Der Republikaner Trump räumte ein, dass Russland vermutlich für Hackerangriffe auf Demokraten im Wahlkampf gewesen sei.