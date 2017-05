später lesen Washington Trump lobt sich selbst, steht aber in Umfragen schlecht da 2017-04-30T19:51+0200 2017-05-01T08:03+0200

Donald Trump hat seine ersten 100 Tage als US-Präsident vor jubelnden Anhängern im Staat Pennsylvania gefeiert. "Wir halten ein Versprechen nach dem anderen, und offen gesagt sind die Menschen darüber richtig glücklich", rief Trump der Menge in Harrisburg zu. Wiederholt griff er die Medien als unfähig und unehrlich an. Wie angekündigt blieb Trump als erster Präsident seit 36 Jahren dem traditionellen Korrespondenten-Dinner in Washington fern.