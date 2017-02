Der Eigensinn von Trumps Sicherheitsberater Michael Flynn könnte seine politische Karriere in Gefahr bringen. Von Matthias Beermann

Michael Flynn, drahtiger Ex-Chef des US-Militärgeheimdienstes DIA und neuerdings Sicherheitsberater von Präsident Donald Trump, ist erst 57 Jahre alt und hat doch schon Erinnerungslücken. Worüber genau hat er mit dem russischen Botschafter Sergei Iwanowitsch Kisljak gesprochen, als die beiden Männer im Dezember telefonierten? Dass es dabei auch um die Sanktionen gegen Moskau gegangen sei, für deren Aufhebung Flynn plädiert, daran will er sich nicht mehr erinnern können. Dumm nur, dass sich andere Regierungsmitarbeiter sehr gut entsinnen, dass die Sanktionen Thema waren.

Zwar hatte Flynn zum Zeitpunkt des Kontakts mit dem Botschafter noch kein Regierungsamt inne. Aber auch US-Privatbürgern ist es gesetzlich verboten, Staatsangelegenheiten mit ausländischen Regierungen auszuhandeln. Und dann hat Flynn sein Geturtel mit dem russischen Diplomaten wohl auch intern schnell unter den Teppich gekehrt. Oppositionspolitiker fordern deswegen bereits seinen Rücktritt.

Noch ist es nicht so weit, aber es ist auffällig, dass man sich im Weißen Haus nicht gerade zerreißt, um den Soldaten Flynn zu retten. Ein enger Berater des Präsidenten verweigerte die Antwort auf die Frage, ob Flynn noch Trumps Vertrauen genieße. Und Trump selbst schweigt sich aus. Kein Statement, keine Twitterbotschaft - nichts.

Der Präsident hätte gewarnt sein können, dass sein Berater gerne eigensinnig handelt. 2014 musste Flynn nach nur zwei Jahren als DIA-Chef gehen, weil er sich mit seinen Mitarbeitern, vor allem aber auch mit seinen Vorgesetzten in der Regierung überworfen hatte. Schon damals ging es um Russland, dessen Strategie in Syrien Flynn um einiges besser gefiel als der US-Kurs. Seine Sympathien lebte Flynn dann immer offener aus. So nahm er Ende 2015 an einer Jubiläumsfeier des Kreml-Senders "Russia Today" teil und saß dort neben Wladimir Putin.

Quelle: RP