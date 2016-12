später lesen Palm Beach Trump will Russland für Hackerangriff nicht bestrafen Teilen

Twittern







Der künftige US-Präsident Donald Trump will offenbar keine Sanktionen gegen Russland wegen mutmaßlicher Manipulationen im US-Wahlkampf verhängen. "Wir sollten im Leben nach vorne schauen", sagte Trump bei einem Gespräch mit Journalisten auf seinem Ferienanwesen in Palm Beach in Florida. "Ich denke, Computer haben unser Leben sehr kompliziert gemacht", so Trump weiter, "wir haben nicht die Art von Sicherheit, die wir brauchen." Niemand wisse genau, was vor sich gehe.