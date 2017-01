später lesen Ciudad Juárez Trumps Einstandsgeschenk: Mexiko liefert "Chapo" aus Teilen

Twittern





2017-01-20T18:18+0100 2017-01-21T09:00+0100

Er hat die USA mit Rauschgift überschwemmt, jetzt soll er für seine Taten büßen: Mexiko hat den Drogenboss Joaquín "El Chapo" Guzmán an die Vereinigten Staaten ausgeliefert. Gestern sollte er in New York einem Richter vorgeführt werden.