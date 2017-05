später lesen Washington Trumps Gesundheitsreform hat viele Verlierer 2017-05-05T18:17+0200 2017-05-06T08:00+0200

Donald Trump jubelte nicht nur, sondern stellte auch, wie so oft, seine Leistung in den Vordergrund. Da gebe es Leute, die ihm gesagt hätten, er brauche mehr Zeit, er müsse noch üben, sagte er im Rosengarten des Weißen Hauses. Nun aber, gab er zu verstehen, habe er die Besserwisser eines Besseren belehrt. Tatsächlich hat Trump ein Gesundheitsgesetz durchs Repräsentantenhaus geboxt, von dem es noch vor sechs Wochen hieß, der Anlauf sei so gut wie gescheitert. Von Frank Herrmann