Prag Tschechien will Bürgerrecht auf Schusswaffen 2017-02-27T19:23+0100 2017-02-28T10:52+0100

In wenigen Wochen entscheidet das EU-Parlament über ein verschärftes Waffenrecht. Tschechien stemmt sich allerdings dagegen. Innenminister Milan Chovanec erklärte in einem Internet-Video, in dem er demonstrativ ein Gewehr in die Kamera hielt, dass er das Recht auf Waffenbesitz in der Verfassung verankern will. "Der Grund ist, dass sich in Europa die Sicherheitslage immer weiter verschlechtert", sagte der 47-jährige Politiker. Der Sozialdemokrat will die mehr als 290.000 tschechischen Inhaber eines Waffenscheins offiziell zu "Garanten der Landessicherheit" machen. Das soll in die Verfassung - und damit die EU-Richtlinie übertrumpfen. Kritiker werfen ihm mit Verweis auf das liberale US-Waffenrecht "Wild-West-Fantasien" vor.