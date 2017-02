später lesen Ankara Türkei meldet Festnahme von 400 IS-Mitgliedern Teilen

2017-02-05

Die türkische Polizei hat bei Razzien in sechs Provinzen rund 400 mutmaßliche Mitglieder der Extremistenmiliz Islamischer Staat (IS) festgenommen. Der amtlichen Nachrichtenagentur Anadolu zufolge handelte es sich bei den Festgenommenen überwiegend um Ausländer. Darunter sollen auch IS-Anhänger aus Hamburg und Bremen gewesen sein. In dem bislang größten Schlag gegen die Organisation in der Türkei seien mindestens 60 in Ankara und 150 in einer Provinz nahe der syrischen Grenze in Polizeigewahrsam genommen worden. In der Silvesternacht hatte ein IS-Extremist in einem Nachtclub 39 Menschen getötet. Laut Behörden befanden sich schon vor diesem Wochenende mindestens 780 Menschen in Haft, weil sie angeblich Verbindungen zum IS haben.