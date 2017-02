später lesen Ankara Türkei will Zugang zu deutscher Tornado-Aufklärung Teilen

2017-02-06

Die Türkei fordert von Deutschland vollen Zugang zu Aufklärungsergebnissen der Bundeswehr-Tornados in Incirlik und will diese Daten auch im Kampf gegen Kurden-Milizen in Syrien einsetzen. "Wir wissen, dass die Deutschen einen wichtigen Teil der Informationen, die sie während der Aufklärungsflüge erlangt haben, mit uns teilen", sagte Vize-Ministerpräsident Numan Kurtulmus. Seine Regierung verlange aber, dass die Partner in der Koalition gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) nicht nur einen Teil, sondern alle Informationen austauschten. Die in Incirlik stationierten deutschen Tornado-Jets machen hochauflösende Bilder von IS-Stellungen zur Identifizierung von Angriffszielen.