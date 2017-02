Stichwort: Underdog

Er ist ein Benachteiligter, der Schwächere. Wer will schon der Underdog sein? Als Sieger geht er in der Regel nicht vom Platz. Manchmal aber geschieht ein kleines Wunder- und David schlägt Goliath. Finanzminister Wolfgang Schäuble will dieses Wunder für die SPD verhindern. Und gönnt Kanzlerkandidat Martin Schulz nicht mal die Rolle des Davids. "Herr Schulz ist doch kein Underdog, der irgendwo aus dem Wald kommt", sagte Schäuble im "Spiegel" und verpasste ihm lieber das Etikett "Establishment".

Eines, das dieser Tage als Makel gilt. Schulz warf Angela Merkel zuletzt vor, eine sozialdemokratisierte Kanzlerin zu sein. Da solle man doch lieber das Original wählen. Schäubles Taktik könnte die gleiche sein: Wer schon das Establishment will, der bleibe doch beim Original - und wähle Merkel. Ob's hilft? lukra Quelle: RP