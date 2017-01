Stichwort: Unwort

Nicht nur schnöde Worte finden sich im Duden, nein: auch das "Unwort", also das Nicht-Wort, per Definition unschön und unerwünscht. Und doch: So wie eine Untat eine Tat bleibt, ist auch das "Unwort" nur ein Wort. Wenn auch eines, um das am Dienstag jede Menge Wirbel gemacht werden dürfte. Dann wird in Darmstadt das "Unwort des Jahres" gekürt, das auf undifferenzierten oder diffamierenden öffentlichen Sprachgebrauch aufmerksam machen soll. Und die Chancen stehen nicht schlecht, dass nach dem letztjährigen Sieger "Gutmensch" auch 2017 ein Begriff zum Thema Flüchtlinge das Rennen macht. Im Wettbewerb sind unter anderem "Rapefugee" und "Umvolkung". Übrigens: Das erste "Unwort" 1991 lautete "Ausländerfrei", zwei Jahre später folgte "Überfremdung". Und nun? lukra

Quelle: RP