später lesen London Urteil: Parlament darf bei Brexit mitentscheiden Teilen

Twittern





2017-01-24T20:01+0100 2017-01-25T09:22+0100

Das höchste britische Gericht hat den Brexit-Plänen von Premierministerin Theresa May einen Dämpfer versetzt:Die britische Regierung darf nicht ohne Zustimmung des Parlaments den Austritt des Landes aus der Europäischen Union erklären, wie der Supreme Court gestern entschied. Erst danach könne May die Scheidung von der EU einreichen. Das Urteil stellt aber nicht das Referendum zum EU-Austritt selbst infrage. Die Regierung war enttäuscht von dem Urteil, will aber an ihrem Brexit-Zeitplan festhalten. Sie wird dafür "innerhalb von Tagen" einen Gesetzesvorschlag vorlegen, um das Parlament über die Austrittserklärung abstimmen zu lassen. May will die Erklärung für die Trennung von der EU bis zum 31. März einreichen.