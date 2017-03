später lesen Washington US-Präsident: Ich habe großartige Dinge getan 2017-02-28T19:17+0100 2017-03-01T09:31+0100

US-Präsident Donald Trump hat Fehler bei der Vermittlung seiner Einwanderungspolitik eingeräumt. Er und sein Team hätten das Vorhaben der amerikanischen Öffentlichkeit nicht gut genug erklärt, sagte er in einem gestern ausgestrahlten Interview des Senders Fox. Da gebe er sich nur eine Drei oder eine Drei plus. Was seine Leistungen insgesamt angehe, habe er aber eine Eins verdient, "weil ich großartige Dinge getan habe". Die Einwanderungsbehörden sollten nur gegen gefährliche Kriminelle vorgehen, nicht gegen gewöhnliche Menschen, sagte Trump. Dies sei wohl nicht gut genug vermittelt worden: "Vielleicht ist es mein Fehler."