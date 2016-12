Washington: US-Wahlmänner stimmen für Donald Trump

Donald Trump hat die Wahl zum US-Präsidenten endgültig für sich entschieden. Nachdem das Volk ihn am 8. November indirekt bereits zum neuen Staatsoberhaupt gemacht hatte, votierte gestern auch das 538-köpfige Wahlmänner-Gremium mit klarer Mehrheit für Trump. Vage Hoffnungen von Kritikern, unter den Wahlleuten der Republikaner könnten sich ausreichend Abtrünnige finden, bewahrheiteten sich nicht.

Das Ergebnis soll offiziell am 6. Januar im US-Kongress verkündet werden. Trump wird am 20. Januar im Rahmen einer feierlichen Zeremonie in Washington zum 45. Präsidenten der USA vereidigt werden.

Theoretisch wäre eine Entscheidung gegen Trump möglich gewesen - dazu hätten jedoch mindestens 37 Wahlleute gegen das Wahlergebnis ihres Bundesstaates votieren müssen. Dies wäre einzigartig in der US-Geschichte gewesen. Die meisten Wahlleute sind von den Gesetzen der Bundesstaaten und vom Regelwerk ihrer Partei in unterschiedlicher Strenge dem Wahlergebnis verpflichtet.

In vielen Staaten wurde die Abstimmung von Protesten begleitet. Interessengruppen hatten zuvor teils massiv versucht, die Wahlleute mithilfe einer Flut persönlicher E-Mails oder Textnachrichten davon zu überzeugen, den umstrittenen Unternehmer noch im letzten Moment zu stoppen. Fünf Millionen Menschen unterzeichneten eine entsprechende Online-Petition. Trump selbst rühmte auf einer Danksagungskundgebung vor Zehntausenden Anhängern sein Wahlergebnis als "Erdrutschsieg".

(dpa)