Düsseldorf/Berlin: Verdächtiger trickste Behörden aus

Gregor Mayntz (may-) ist Redakteur in der Parlamentsredaktion der Rheinischen Post.

Das Attentat von Berlin könnte Ergebnis einer beispiellosen Behördenpanne gewesen sein. Der untergetauchte Anis Amri, dessen Papiere im Fußraum des Berliner Terror-Lkw gefunden wurden, war von den deutschen Sicherheitsbehörden länderübergreifend als Gefährder eingestuft. Das bestätigte NRW-Innenminister Ralf Jäger (SPD) gestern. Solche Personen werden in der Regel engmaschig überwacht.

Zwischenzeitlich war gegen Amri sogar wegen des Verdachts auf Vorbereitung einer staatsgefährdenden Straftat ermittelt worden. Die Ermittlungen führte der Berliner Generalstaatsanwalt. Sie wurden eingestellt, weil die Beweise für eine Anklage nicht reichten. Zuletzt habe NRW im November mit anderen Ländern Informationen über Amri ausgetauscht, sagte Jäger.

Die Behörden fahnden europaweit nach dem mutmaßlichen Täter. Für Hinweise wurde eine Belohnung bis zu 100.000 Euro ausgesetzt. Wichtige Spuren führen nach NRW: Amri soll enge Kontakte zu dem inhaftierten Islamisten Ahmad Abdulaziz Abdullah A. gehabt haben, der unter dem Namen Abu Walaa als einer der gefährlichsten Islamisten in Deutschland gilt. Er lebte bis zu seiner Verhaftung in Tönisvorst im Kreis Viersen. Seit Februar soll Amri in Berlin gelebt haben. Danach war er nur noch für kurze Aufenthalte in NRW. Zuvor soll er italienischen Medien zufolge vier Jahre in Italien im Gefängnis gesessen haben.

Nach einem Bericht der "Welt" stürmte die Polizei in Berlin gestern zeitgleich gegen 20 Uhr zwei Wohnungen, darunter eine in Kreuzberg. Bei der Razzia sei ein Mann überwältigt worden. Dabei handele es sich aber nicht um den europaweit gesuchten Anis A, hieß es unter Berufung auf Ermittlerkreise.

Der NRW-Innenminister betonte, dass eine Beteiligung von Amri an dem Terroranschlag noch nicht bewiesen sei. "Wir haben nur seine Papiere in dem Lkw gefunden", so Jäger. Unter dem Fahrersitz des Tatfahrzeugs war eine auf den Namen von Amri ausgestellte Duldungsbescheinigung aus NRW gefunden worden. Während seines Aufenthalts in Deutschland nutzte Amri nach Informationen unserer Redaktion zwölf Alias-Namen. Zu den Maßnahmen, denen Gefährder wie Amri unterzogen werden, gehören auch Telefonüberwachungen. Medienberichte, denen zufolge Amris Telefon überwacht wurde, wollte das Ministerium nicht kommentieren. Im Umfeld des Ministeriums hieß es, in NRW sei Amri "sehr weitgehend bis lückenlos" überwacht worden.

Auch in Berlin ist Amri über Monate auf Anweisung der Generalstaatsanwaltschaft beobachtet worden. Die Ermittlungen seien nach Hinweisen von Sicherheitsbehörden des Bundes eingeleitet worden, teilte die Berliner Behörde mit. Es habe Informationen gegeben, wonach Amri einen Einbruch plane, um Waffen zu beschaffen, "möglicherweise, um damit später mit noch zu gewinnenden Mittätern einen Anschlag zu begehen". Die Observierung von März bis September dieses Jahres habe aber keine Hinweise auf ein geplantes Delikt erbracht

Der Tatverdächtige hatte sich in Baden-Württemberg womöglich kurzzeitig in Abschiebehaft befunden. Eine Person mit diesem Namen sei am 30. Juli in Friedrichshafen aufgegriffen worden, weil sie abgeschoben werden sollte, sagte der Leiter des Amtsgerichts Ravensburg. Aufgrund fehlender Dokumente kam er wieder auf freien Fuß. Auch Behörden des Kreises Kleve waren an dem Abschiebeversuch beteiligt. Laut Jäger gab es aber keine rechtliche Grundlage für Abschiebehaft. Voraussetzung dafür ist die Klärung der Nationalität. Die steht bei Amri erst seit gestern fest. Bei Union und FDP in NRW wurden kritische Stimmen gegen Jäger laut. Die Versäumnisse machten fassungslos, sagte gestern NRW-FDP-Fraktionschef Christian Lindner.

Quelle: RP