Goslar: Verkehrsexperten gegen Fahrtests für Senioren

Gegen verpflichtende Fahreignungstests für ältere Autofahrer zum jetzigen Zeitpunkt hat sich der Deutsche Verkehrsgerichtstag ausgesprochen. "Für die Einführung genereller, obligatorischer und periodischer Fahreignungsüberprüfungen gibt es derzeit keine Grundlage", heißt es in einer Empfehlung. Zunächst müssten Instrumente zur besseren Einschätzung der Fahrkompetenz entwickelt werden. Der Verkehrsgerichtstag appellierte an Senioren, ihre Fahrtauglichkeit eigenverantwortlich zu prüfen, etwa durch freiwillige Testfahrten mit einem Fahrlehrer. "Falls sich herausstellt, dass solche Instrumente auf freiwilliger Basis unzureichend in Anspruch genommen werden, ist die Teilnahme obligatorisch zu machen", heißt es.