Stichwort: Versöhnungsgipfel

Wenn es um die Schwesterpartei CDU geht, bemüht CSU-Chef Horst Seehofer gern die Familie. Für den Versöhnungsgipfel mit Kanzlerin Merkel sei die "Geschlossenheit einer politischen Familie eine maßgebliche Voraussetzung", sagte der Christsoziale gestern. Das schöne Bild von den um einen Tisch versammelten Verwandten verdeckt aber die politische Realität. Seehofer will eine jährliche Obergrenze für Flüchtlinge. Merkel lehnt sie ab. Da kann der versöhnungsbereite Seehofer ganz unversöhnlich werden. Denn es gilt: Ohne inhaltliches Entgegenkommen der CDU kein Gipfel. In der Bibel ist die Versöhnung zwischen Gott und Mensch kein Fingerhakeln, sondern die Vergebung des göttlichen Vaters gegenüber seiner sündigen Kreatur. Doch wer sollte in der Union wem und für was vergeben? ash

Quelle: RP