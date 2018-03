später lesen Düsseldorf Verwaltungsgericht kritisiert Bundesamt für Asyl 2018-03-09T19:32+0100 2018-03-10T09:52+0100

Das Verwaltungsgericht Düsseldorf hat massive Kritik am Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) geübt. Die Vizepräsidentin des Gerichts, Gabriele Verstegen, sagte gestern bei einem Pressegespräch: "Das Bamf ist für uns nicht erreichbar, das bringt viel Sand ins Getriebe." Durch die Vielzahl an Asylanträgen vernachlässige die Bundesbehörde das Prozessgeschehen. Das Verwaltungsgericht könne die Mitarbeiter in Nürnberg weder telefonisch noch schriftlich erreichen. Das sei vor einiger Zeit noch anders gewesen. "Wir müssen alles selbst entscheiden, das Bamf hilft nicht mit", sagte Verstegen. Und: "Wir leiden sehr darunter."

Henning Rasche Journalistenschüler

