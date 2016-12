später lesen Essen Viele NS-Richter bis in die 60er Jahre an Sozialgerichten Teilen

Twittern







An NRW-Sozialgerichten hat nach einer neuen Studie bis weit in die 60er Jahre hinein eine überraschend hohe Zahl NS-belasteter Richter gearbeitet. Das geht aus dem Buch "Sozialgerichtsbarkeit und NS-Vergangenheit" hervor, das das NRW-Justizministerium gestern in Essen vorstellte. Nach den Recherchen von Marc von Miquel, dem Leiter der beauftragten Dokumentations- und Forschungsstelle der Sozialversicherungsträger, erwiesen sich von 169 untersuchten Richtern "29 als mehr oder minder belastet". Die Justiz habe auf eine weitgehende Reintegration auch schwerbelasteter Juristen gedrungen, schreibt NRW-Justizminister Thomas Kutschaty (SPD) in seinem Vorwort.