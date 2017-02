später lesen Kiew Waffenruhe in der Ukraine hält weitgehend 2017-02-20T19:22+0100 2017-02-21T10:04+0100

Nach dem neuen Anlauf für eine Waffenruhe im Kriegsgebiet Ost-Ukraine haben das Militär und die prorussischen Separatisten von ersten Zeichen der Entspannung berichtet. Der gegenseitige Beschuss habe spürbar nachgelassen, teilten die Konfliktparteien in Kiew und Donezk mit. Die Militärführung in Kiew sprach am Nachmittag von vereinzelten Verstößen gegen die Feuerpause. Der Separatistenvertreter Eduard Bassurin sagte in Donezk, seit Mitternacht habe die Armee nicht angegriffen. Bis zu diesem Zeitpunkt habe es aber vielfachen Beschuss durch die Regierungstruppen gegeben. Die Aufständischen begannen der Agentur Interfax zufolge mit dem Abzug schwerer Waffen von der Front.