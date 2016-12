später lesen Waffenruhe in Sicht Teilen

Ende des Bürgerkrieges in Syrien! Welch eine verheißungsvolle Zeile. Die Russen und die Türken, die in dem Konflikt massiv mitmischen, verkünden eine Waffenruhe. Sie ist der kleinere Bruder des Friedens, der langfristig und auf Dauer angelegt sein muss, um die Welt endgültig aufatmen zu lassen. Doch es geht nicht um Optimismus und auch nicht um dessen negative Schwester, den Pessimismus. Es geht um Realismus in der Politik, und das bedeutet: Der Friedensversuch kann auch scheitern. Von Godehard Uhlemann