später lesen Damaskus Waffenruhe in Syrien steht kurz vor dem Scheitern Teilen

Twittern







Die seit Freitag geltende landesweite Waffenruhe in Syrien bröckelt weiter. Die Feuerpause durchlaufe eine kritische Phase, erklärte gestern die in Großbritannien ansässige Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Bei einem Luftangriff auf ein von islamistischen Aufständischen genutztes Gebäude in Nordwestsyrien seien mindestens 25 Menschen getötet worden. Die Rebellen warfen syrischen Regierungskräften Verstöße gegen die Feuerpause vor und machten dafür deren Verbündeten Russland verantwortlich.