Brüssel: Weiter Gratis-Alkohol für Belgiens Parlamentarier

Belgiens Parlament hält an kostenlosem Alkohol für seine Abgeordneten fest. Siegfried Bracke, seit 2014 Vorsitzender des Unterhauses, wies einen Vorstoß einer externen Ethik-Kommission zum Verbot der Gratis-Drinks zurück. Grund für den Vorschlag der Kommission war ein Vorfall vom vergangenen September: Zwischen zwei Abgeordneten war im Parlament ein heftiger Streit ausgebrochen, bei dem es auch zu rassistischen Beleidigungen kam. Derlei Entgleisungen einzelner Abgeordneter seien oft auf den Alkoholkonsum zurückzuführen, befand die Ethik-Kommission und empfahl striktere Regeln. Für Siegfried Bracke aber nicht hinnehmbar: "Der Alkohol hat damit nichts zu tun." Bracke hatte die Kommission selbst beauftragt, den Zwischenfall zu untersuchen und Vorschläge für eine bessere Streitkultur anzubieten.

Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld.

Ihr Name

Seit Ende der 90er Jahre erhalten belgische Abgeordnete in der Parlamentskantine kostenlos Wein und Bier. Das System geht auf den früheren Kammervorsitzenden Herman De Croo zurück. De Croo wollte damit verhindern, dass Abgeordnete während der Debatten in Cafés und Bars in der Nachbarschaft gehen.

(jaco)