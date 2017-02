später lesen Amsterdam Welt-Pressefoto zeigt Mord an russischem Botschafter Teilen

2017-02-13T20:56+0100 2017-02-14T09:11+0100

Die Jury des "World Press Photo Award" hat den türkischen Fotojournalisten Burhan Ozbilici für seine Aufnahme kurz nach der Ermordung des russischen Botschafters ausgezeichnet. Bei dem Foto handle es sich um ein "explosives Bild, das den Hass unserer Zeit abbildet", so die Jury des weltweit wichtigsten Preises im Fotojournalismus, der jährlich in Amsterdam verliehen wird. Der Fotograf war am 19. Dezember 2016 in der Galerie in Ankara anwesend, als Botschafter Andrej Karlow eine Ausstellung eröffnen wollte. Ein türkischer Polizist in Zivil und außer Dienst feuerte mehrere tödliche Schüsse auf ihn ab.